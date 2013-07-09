مقدمة 2-نمو صافي ربح السعودي الهولندي في الربع/2 بفضل دخل العمليات

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الرياض 9 يوليو تموز (رويترز) - سجل البنك السعودي الهولندي ثامن أكبر بنك في السعودية نموا قاربت نسبته 13 بالمئة في صافي أرباح الربع الثاني بفضل زيادة دخل العمليات لتتجاوز النتائج توقعات المحللين.

وقال البنك إن صافي ربح الربع الثاني بلغ 374.8 مليون ريال (99.9 مليون دولار) مقابل 332.3 مليون قبل عام بارتفاع 12.8 بالمئة.

وتوقع خمسة محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يسجل البنك في المتوسط 346.4 مليون ريال في الربع الثاني.

وعزا البنك نمو الأرباح إلى "الزيادة في دخل العمليات."

وارتفع إجمالي ربح العمليات 25.01 بالمئة في الربع الثاني إلى 693.7مليون ريال من 554.9 مليون قبل عام.

وقفز سهم البنك 1.7 بالمئة في مستهل تعاملات اليوم ليتفوق أداؤه على أداء المؤشر السعودي الذي ارتفع 0.3 بالمئة.

وخلال النصف الاول من العام بلغ صافي الربح 721 مليون ريال بزيادة 15.8 بالمئة عن 622.4 مليون قبل عام.