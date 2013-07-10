أرباح معادن السعودية تهوى 68% في الربع/2

القاهرة 10 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة التعدين العربية السعودية (معادن) ان أرباحها هوت 68 بالمئة في الربع الثاني من العام بضغط من تراجع أرباح الشركات التابعة.

وقالت الشركة في بيان نشره الموقع الالكتروني للبورصة السعودية اليوم الأربعاء إن صافي ربح الربع الثاني بلغ 40.98 مليون ريال (10.93 مليون دولار) مقابل 128.26 مليون ريال قبل عام.

وعزت الشركة هبوط الأرباح الى انخفاض أرباح شركة معادن للفوسفات وأرباح معادن للذهب.

وتعمل معادن أساسا في استخراج الذهب وبدأت في السنوات الأخيرة في توسعة أنشطتها من خلال تطوير مشروع للفوسفات والأمونيا.

وتراجعت أرباح الشركة 25.15 بالمئة في النصف الاول إلى 280.17 مليون ريال من 374.31 مليون ريال في النصف الاول من 2012.

تأسست معادن عام 1997 ويبلغ رأسمالها المدفوع 9.25 مليار ريال. ويضم كبار مساهميها صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي يمتلك حصة 50 بالمئة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بحصة 8.3 بالمئة والمؤسسة العامة للتقاعد بحصة خمسة بالمئة.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)