مصحح-‭نمو طفيف للأرباح الفصلية لسامبا السعودية

(لتصحيح الفترة في الفقرة الخامسة من الربع/2 الى النصف/1)

القاهرة 10 يوليو تموز (رويترز) - سجلت مجموعة سامبا المالية ثاني أكبر بنك في السعودية نموا طفيفا في صافي أرباح الربع الثاني من العام.

وقال البنك إن صافي ربح الربع الثاني بلغ 1.175 مليار ريال (313.3 مليار دولار) مقابل 1.158 مليار قبل عام.

وعزا البنك النمو الطفيف إلى "الزيادة في إجمالي دخل العمليات."

وتستفيد البنوك السعودية من تعزيز الإنفاق الحكومي بالمملكة ومن وفرة السيولة وتحسن الطلب على قروض الشركات.

ونمت أرباح ساميا 1.35 بالمئة في النصف الاول الى 2.334 مليار ريال من 2.303 مليار ريال في النصف الاول من 2012.

وارتفعت قيمة محفظة القروض والسلف لدى سامبا 16.4 بالمئة إلى 111.400 مليار ريال بنهاية النصف الاول من 95.727 مليار ريال قبل عام.

كما نمت ودائع العملاء 9.6 بالمئة إلى 156.061 مليار ريال من 142.355 مليار قبل عام.

وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أكدت في مارس اذار الماضي تصنيف سامبا عند ‭‭‭‭‭‭A+‬‬‬‬‬‬ وقالت ان استمرار نمو الإقراض والتحكم الجيد في التكاليف سيعززان أرباح 2013.