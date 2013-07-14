نمو طفيف لأرباح ينساب السعودية في الربع/2 والنتائج دون التوقعات

الرياض 14 يوليو تموز (رويترز) - سجلت شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) السعودية نموا طفيفا نسبته 3.2 بالمئة في أرباح الربع الثاني من العام لتأتي النتائج دون متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان نشره موقع البورصة السعودية على الإنترنت إن صافي ربح الربع الثاني بلغ 670.5 مليون ريال (178.8 مليون دولار) مقابل 649.6 مليون في الربع المماثل من العام السابق.

وعزت الشركة نمو الأرباح إلى "الانخفاض في الأعباء المالية بالرغم من انخفاض حجم الكميات المباعة."

وتوقع تسعة محللين في استطلاع أجرته رويترز أن تحقق ينساب أرباحا في المتوسط بقيمة 708.65 مليون ريال في الربع الثاني.

وفي النصف الأول من العام انخفض صافي ربح الشركة 2.4 بالمئة إلى 1.33 مليار ريال من 1.37 مليار قبل عام وذلك بفعل انخفاض حجم الكميات المنتجة والمباعة.

وينساب مملوكة بنسبة 51 بالمئة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أكبر شركة بتروكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية وتأسست عام 2005 ويبلغ رأسمالها المدفوع 5.6 مليار ريال سعودي.