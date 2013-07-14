انخفاض أرباح سافكو السعودية نحو 12% في الربع/2

الرياض 14 يوليو تموز (رويترز) - شهدت شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) انخفاضا قاربت نسبته 12 بالمئة في صافي أرباح الربع الثاني من العام بفعل انخفاض أسعار المنتجات لتأتي النتائج دون متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة التي تنتج اليوريا والأمونيا في بيان اليوم الأحد إن صافي ربح الربع الثاني بلغ 693 مليون ريال (184.8 مليون دولار) مقابل 784 مليونا قبل عام بانخفاض 11.6 بالمئة.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تسجل الشركة في المتوسط أرباحا قدرها 787.9 مليون ريال في الربع الثاني.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح إلى "انخفاض أسعار اليوريا."

لكن صافي الربح ارتفع 3.4 بالمئة في النصف الأول من العام ليصل إلى 1.62 مليار ريال مقارنة مع 1.57 مليار قبل عام وذلك بفضل زيادة الكميات المبيعة.

وسافكو مملوكة بنسبة 43 بالمئة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أكبر شركة بتروكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية.

وفي وقت سابق من الشهر قالت الشركة إنها أقرت توزيع ملياري ريال (533.3 مليون دولار) أرباحا نقدية عن النصف الأول من العام بواقع ستة ريالات للسهم الواحد.