مقدمة 1-انخفاض أرباح حلواني إخوان السعودية 4% في الربع/2

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الرياض 15 يوليو تموز (رويترز) - تراجعت أرباح شركة حلواني إخوان السعودية أربعة بالمئة في الربع الثاني من العام بفعل عوامل من بينها ارتفاع اسعار المواد الأولية وتجنيب مخصصات لديون مشكوك في تحصيلها.

وقالت الشركة المتخصصة في الصناعات الغذائية في بيان نشر اليوم الاثنين بموقع البورصة السعودية على الإنترنت إن صافي ربح الربع الثاني بلغ 21.9 مليون ريال (5.8 مليون دولار) مقابل 22.8 مليون قبل عام بانخفاض 3.95 بالمئة.

وعزت الشركة تراجع الأرباح الفصلية إلى "ارتفاع أسعار المواد الأولية وأخذ مخصصات لديون مشكوك في تحصيلها وبطء حركة المخزون بصورة غير اعتيادية."

لكن صافي ربح الشركة ارتفع في الأشهر الستة الاولى من العام بنسبة 29.1 بالمئة إلى 52.8 مليون ريال من 40.9 مليون قبل عام.

وقالت الشركة إن ذلك النمو يرجع إلى زيادة المبيعات 11 بالمئة إلى 489 مليون ريال من 440 مليونا قبل عام مما أدى لتحسن هامش الربح.

وتعمل حلواني إخوان - التي تأسست عام 1968 - في تصنيع الحلاوة الطحينية والمعمول والمربى ومنتجات اللحوم المجمدة والعصائر ومنتجات الألبان في كل من السعودية ومصر.

ويبلغ رأسمال الشركة المدفوع 285.7 مليون ريال. وطرحت الشركة أسهمها للاكتتاب العام في البورصة السعودية في يونيو حزيران 2008.