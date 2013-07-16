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ملخص: نمو أرباح موبايلي السعودية 13.4% في الربع/2 والنتائج تتجاوز التوقعات

Tue Jul 16, 2013 7:40am GMT
 
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الرياض 16 يوليو تموز (رويترز) - شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) السعودية:

- صافي ربح الربع الثاني بلغ 1.61 مليار ريال مقابل 1.42 مليار قبل عام بزيادة 13.37 بالمئة.

- توقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تسجل الشركة أرباحا في المتوسط بقيمة 1.53 مليار ريال في الربع الثاني.

- صافي ربح النصف الأول من العام بلغ 2.95 مليار ريال مقابل 2.63 مليار قبل عام بزيادة 12.25 بالمئة.

- نمو الأرباح يعود إلى ارتفاع إيرادات قطاع الأعمال وإيرادات البيانات وتحسن الكفاءة التشغيلية للشركة.

(تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 