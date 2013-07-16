مصحح-زين السعودية تقلص خسائرها في الربع/2 إلى 370 مليون ريال

(لتصحيح تمييز الأرقام في آخر فقرتين إلى مليار عوضا عن مليون)

الرياض 16 يوليو تموز (رويترز) - شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية):

- تقلص خسائرها في الربع/2 بنسبة 6.09 بالمئة إلى 370 مليون ريال من 394 مليونا قبل عام.

- تقلص خسائر النصف الاول بنسبة 5.6 بالمئة إلى 768 مليون ريال من 814 مليونا قبل عام.

- نمو الأرباح يرجع إلى زيادة الإيرادات تسعة بالمئة في الربع الثاني إلى 1.71 مليار ريال من 1.57 مليار قبل عام.

- إيرادات النصف الأول ترتفع 13 بالمئة إلى 3.43 مليار ريال 3.03 مليار قبل عام.