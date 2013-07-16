مقدمة 1-زين السعودية تقلص خسائرها في الربع/2 إلى 370 مليون ريال

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الرياض 16 يوليو تموز (رويترز) - قلصت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية) خسائرها في الربع الثاني من العام بفضل زيادة الإيرادات في ظل نمو عدد المشتركين وبدعم من انخفاض تكاليف التمويل لتأتي الخسائر أقل من توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية اليوم الثلاثاء إن صافي خسائر الربع الثاني انخفض 6.09 بالمئة إلى 370 مليون ريال (98.7 مليون دولار) من 394 مليونا قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تسجل الشركة خسائر في المتوسط قيمتها 374 مليون ريال.

وانخفضت خسائر الشركة في النصف الأول 5.6 بالمئة إلى 768 مليون ريال من 814 مليونا قبل عام.

وعزت الشركة تراجع الخسائر إلى "ارتفاع الإيرادات النتائج عن زيادة عدد المشتركين."

ووفقا للبيان زادت الإيرادات الإيرادات تسعة بالمئة في الربع الثاني إلى 1.71 مليار ريال من 1.57 مليار قبل عام.

كما قفزت إيرادات النصف الأول 13 بالمئة إلى 3.43 مليار ريال 3.03 مليار قبل عام.