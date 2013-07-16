نمو أرباح السعودية للكهرباء 10.4% في الربع/2

الرياض 16 يوليو تموز (رويترز) - حققت السعودية للكهرباء أكبر شركة مرافق في الخليج من حيث القيمة السوقية نموا نسبته 10.4 بالمئة في صافي أرباح الربع الثاني من العام بدعم من بنود غير متكررة ولتتجاوز النتائج متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان نشره الموقع الالكتروني للبورصة السعودية اليوم الثلاثاء إن صافي ربح الربع الثاني بلغ 1.50 مليار ريال (401 مليون دولار) مقابل 1.36 مليار قبل عام.

كانت مجموعة كسب المالية توقعت أن تحقق السعودية للكهرباء أرباحا قيمتها 1.39 مليار ريال في الربع الثاني.

وعزت الشركة نمو الأرباح إلى "تضمين الفترة إيرادات غير متكررة نتيجة تسوية خلاف مع شركة أرامكو مقابل 729 مليون ريال."

وعادة ما تتكبد الشركة خسائر لكن نتائجها تتحسن في الربعين الثاني والثالث من العام إذ يرتفع استهلاك الكهرباء مع زيادة الاعتماد على أجهزة التكييف خلال أشهر الصيف.

وتخطط السعودية للكهرباء التي تملك الحكومة 81 بالمئة فيها لاستثمار 80 مليار دولار لزيادة قدرة توليد الكهرباء إلى 30 ألف ميجاوات بحلول 2018 لتلبية طلب متنام يزيد ثمانية بالمئة سنويا.