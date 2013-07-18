صافي ربح السعودية للاستثمار الصناعي يقفز 128% في الربع/2

الرياض 18 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت النتائج المالية الأولية للشركة السعودية للاستثمار الصناعي التي تعمل بقطاع البتروكيماويات قفزة قوية قاربت نسبتها 128 بالمئة في صافي ربح الربع الثاني بدعم من تحسن الأسعار وزيادة المبيعات.

وقالت الشركة في بيان نشره الموقع الالكتروني للبورصة السعودية اليوم الخميس إن صافي ربح الربع الثاني من العام بلغ 230 مليون ريال (61.3 مليون دولار) مقابل 101 مليون قبل عام بزيادة 127.72 بالمئة.

وعزت الشركة نمو الأرباح إلى "التحسن العام في مستوى الأسعار وزيادة كمية الإنتاج المباعة."

وخلال النصف الأول من العام انخفض صافي الربح 3.97 بالمئة إلى 290 مليون ريال من 302 مليون في النصف المقابل من 2012.

وقال البيان إن تراجع الأرباح في النصف الأول يرجع إلى "توقف مشروعي الشركة شيفرون فيليبس السعودية والجبيل شيفرون فيليبس للقيام بأعمال الصيانة الدورية المجدولة وغير المجدولة في الربع الأول من العام."

تأسست السعودية للاستثمار الصناعي عام 1996 ويبلغ رأسمالها المدفوع 4.5 مليار ريال وتعمل في تطوير المشاريع الصناعية في السعودية خاصة الصناعات البتروكيماوية وتسوق منتجاتها محليا وعالميا.