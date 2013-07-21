مقدمة 1-نمو أرباح المملكة القابضة السعودية 1.3% في الربع/2

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القاهرة 21 يوليو تموز (رويترز) - زاد صافي الأرباح الفصلية لشركة المملكة القابضة ذراع الاستثمار التابعة للملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال 1.3 بالمئة في الربع الثاني من العام بدعم من توزيعات أرباح الشركات الزميلة.

وقالت الشركة في بيان نشر بموقع البورصة السعودية على الإنترنت اليوم الأحد إن صافي ربح الربع الثاني بلغ 181.20 مليون ريال(48.3 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران مقابل 178.91 مليون ريال قبل عام.

وعزت الشركة نمو الأرباح إلى "ارتفاع دخل توزيعات الأرباح وارتفاع الأرباح من الشركات الزميلة."

وبلغ صافي ربح المملكة القابضة 291.29 مليون ريال في ستة أشهر حتى 30 يونيو حزيران مقابل 279.71 مليون ريال قبل عام.

وتملك المملكة القابضة حصص أقلية في عدد من الشركات العالمية الكبرى من بينها أبل وتايم وارنر وبيبسيكو ووالت ديزني وفور سيزونز إلى جانب كونها من كبار مساهمي مجموعة سيتي جروب المصرفية الأمريكية.

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