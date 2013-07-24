موبايلي السعودية توزع 1.2 ريال للسهم عن الربع/2

الرياض 24 يوليو تموز (رويترز) - قالت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) ثاني أكبر مشغل للاتصالات في السعودية اليوم الأربعاء إنها أقرت توزيع 924 مليون ريال (246.4 مليون دولار) أرباحا عن الربع الثاني من العام الجاري بواقع 1.2 ريال للسهم.

وقالت الشركة إن الأرباح - التي تعادل 12 بالمئة من القيمة الاسمية للسهم - تستحق للمساهمين المسجلين بنهاية تداول الأحد 28 يوليو تموز.

وسيجري توزيع الأرباح في الخامس من اغسطس آب المقبل.

كانت موبايلي سجلت قفزة تجاوزت نسبتها 13 بالمئة في أرباح الربع الثاني لتصل إلى 1.61 مليار ريال بدعم من زيادة الإيرادات وتحسن كفاءة التشغيل لتتجاوز النتائج متوسط توقعات المحللين.

وتنافس موبايلي كلا من شركة الاتصالات السعودية - ثاني أكبر مشغل للاتصالات في الخليج - وشركة زين السعودية.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)