نمو الأرباح المجمعة للبنوك السعودية 4.6% بنهاية يوليو
الرياض 28 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت بيانات لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) نمو الأرباح المجمعة للبنوك السعودية 4.6 بالمئة على أساس سنوي بنهاية يوليو تموز.
ووفقا للبيانات التي نشرت على الموقع الإلكتروني للمؤسسة مساء أمس الثلاثاء بلغت الأرباح المجمعة للبنوك في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 22.22 مليار ريال (5.92 مليار دولار) مقارنة مع 21.25 مليار في الفترة ذاتها من 2012 بزيادة 4.6 بالمئة.
وتشمل الأرباح المجمعة نتائج 11 بنكا مدرجا في البورصة إلى جانب أرباح البنك الأهلي التجاري غير المدرج ونتائج 11 مصرفا أجنبيا في المملكة.
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