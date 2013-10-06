صافي ربح البنك السعودي للاستثمار يقفز 40.4% في الربع/3

الرياض 6 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - حقق البنك السعودي للاستثمار قفزة تجاوزت 40 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث من العام ليصل إلى 325.4 مليون ريال (86.8 مليون دولار) بدعم من زيادة دخل العمليات.

وقال البنك في بيان بموقع البورصة السعودية على الإنترنت إن صافي الربح قبل عام بلغ 231.8 مليون.

وفي الأشهر التسعة الأولى من العام قفز صافي الربح 44.1 بالمئة إلى 960.1 مليون ريال من 666.4 مليون قبل عام.

وعزا البنك نمو الأرباح إلى الزيادة في دخل العمليات وانخفاض مصاريفها.

وبلغ إجمالي إيرادات العمليات للأشهر التسعة الأولى من العام 1.52 مليار ريال بارتفاع 18.7 بالمئة عن 1.29 مليار في الفترة المقابلة من 2012.

تأسس البنك السعودي للاستثمار عام 1976 ويبلغ رأسماله المدفوع 4.5 مليار ريال.

ومن بين كبار مساهمي البنك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بحصة قدرها 21.5 بالمئة والمؤسسة العامة للتقاعد 17.3 بالمئة وجيه.بي مورجان تشيس 7.4 بالمئة والبنك الأهلي التجاري السعودي 7.3 بالمئة.