نمو المبيعات يرفع أرباح اكسترا السعودية 4% في الربع/3

الرياض 7 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - حققت الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) السعودية نموا بنحو أربعة بالمئة في صافي أرباح الربع الثالث من العام بدعم من نمو المبيعات وزيادة عدد المعارض.

وقالت الشركة في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية اليوم الاثنين إن صافي ربح الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر أيلول بلغ 29.4 مليون ريال (7.8 مليون دولار) مقابل 28.4 مليون قبل عام بزيادة 3.8 بالمئة.

وتعمل اكسترا التي بدأت نشاطها في السوق السعودية عام 2003 في قطاع التجزئة وتبيع الأجهزة الالكترونية والسلع الاستهلاكية مثل أجهزة التلفزيون والكمبيوتر والهواتف المحمولة وأجهزة الاتصالات والأجهزة المنزلية لكبرى العلامات التجارية.

وفي الأشهر التسعة الأولى من العام قفز صافي الربح 8.5 بالمئة إلى 109 ملايين ريال من 100.5 مليون في الفترة المقابلة من 2012.

وعزت اكسترا نمو الأرباح إلى "زيادة مبيعات جميع الأقسام والنمو الإيجابي للمعارض القائمة بالإضافة إلى زيادة عدد المعارض من 29 معرضا في سبتمبر 2012 إلى 36 معرضا في سبتمبر 2013."

ووفقا للبيان بلغت مبيعات الشركة في الربع الثالث 779 مليون ريال بزيادة 11.4 بالمئة على أساس سنوي من 699 مليونا.

وقفزت المبيعات 20.6 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من العام لتصل إلى 2.5 مليار ريال مقارنة مع 2.05 مليار في الفترة المقابلة من 2012.