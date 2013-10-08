صافي ربح بنك البلاد يقفز 64% في الربع/3

الرياض 8 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قفز صافي ربح بنك البلاد السعودي أصغر البنوك العاملة في المملكة أكثر من 64 بالمئة في الربع الثالث من العام بدعم نمو دخل العمليات.

وقال البنك في بيان نشر بموقع البورصة السعودية على الإنترنت إن صافي ربح الربع الثالث قفز إلى 197.1 مليون ريال (52.6 مليون دولار) مقارنة مع 120.1 مليون قبل عام.

وعزا البنك نمو الأرباح إلى "ارتفاع الدخل من العمليات."

ووفقا للبيان ارتفع إجمالي ربح العمليات 12.1 بالمئة إلى 486.8مليون ريال في الربع الثالث من 434.3 مليون في الربع المقابل من 2012.

وفي الأشهر التسعة الأولى من العام هبط صافي الربح 34.3 بالمئة إلى 515.5 مليون ريال من 785.1 مليون في الفترة المقابلة من 2012.

وعزا البنك الذي يقدم الخدمات المصرفية الإسلامية انخفاض الأرباح إلى "المكاسب غير التشغيلية الاستثنائية بمبلغ 373 مليون ريال والتي حققها نتيجة لبيع قطعة الأرض المملوكة له في الربع الاول لعام 2012."

تأسس بنك البلاد عام 2004 ويبلغ رأسماله المدفوع أربعة مليارات ريال ويقدم البنك الخدمات المصرفية والاستثمارية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)