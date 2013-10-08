أرباح بنك ساب السعودي تقفز 29% في الربع/3

الرياض 8 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - سجل البنك السعودي البريطاني (ساب) رابع أكبر بنك في السعودية من حيث القيمة السوقية نموا قاربت نسبته 29 بالمئة في صافي أرباح الربع الثالث من العام بدعم من ارتفاع دخل العمليات لكن النتائج جاءت اقل من متوسط توقعات المحللين.

وقال البنك إن صافي ربح الربع الثالث بلغ 846 مليون ريال (225.6 مليون دولار) مقارنة مع 656 مليونا قبل عام.

وتوقع عشرة محللين في استطلاع أجرته رويترز أن يسجل البنك أرباحا في المتوسط قيمتها 947.7 مليون ريال في الربع الثالث.

وخلال الأشهر التسعة الاولى من العام نما صافي ربح البنك 15.4 بالمئة إلى 2.8 مليار ريال من 2.4 مليار قبل عام.

وعزا البنك نمو الأرباح إلى "ارتفاع إجمالي دخل العمليات وانخفاض إجمالي المصروفات التشغيلية."

وزاد إجمالي دخل البنك من العمليات في تسعة اشهر 12.06 بالمئة إلى 4.4 مليار ريال في تسعة أشهر حتى سبتمبر أيلول مقارنة مع 3.9 مليار في الفترة المقابلة من 2012.

وسجل البنك نموا نسبته 10.3 بالمئة في محفظة القروض والسلف لتصل قيمتها إلى 107.8 مليار ريال في تسعة أشهر مقارنة مع 97.8 مليار قبل عام.

كما نمت الودائع 8.5 بالمئة لتصل إلى 129.9 مليار ريال من 119.7 مليار قبل عام.