صافي ربح اسمنت الجنوبية السعودية ينخفض 6.5% في الربع/3

الرياض 10 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - سجلت شركة اسمنت المنطقة الجنوبية ثاني أكبر منتج للأسمنت في السعودية من حيث القيمة السوقية انخفاضا نسبته 6.5 بالمئة في أرباح الربع الثالث من العام بفعل زيادة تكلفة المبيعات.

وقالت الشركة في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية اليوم الأربعاء إن صافي ربح الربع الثالث بلغ ‭‭‭187 ‬‬‬ مليون ريال (‭‭‭49.9‬‬‬مليون دولار) مقابل 200 مليون قبل عام.

وعزت الشركة الانخفاض إلى "زيادة تكلفة المبيعات نتيجة ما تم استخدامه من الكلنكر المستورد وتعديل سياسة تحميل بعض المصروفات خلال هذا العام."

وفي الأشهر التسعة الأولى من العام ارتفع صافي الربح 0.9 بالمئة إلى 753 مليون ريال مقارنة مع 746 مليونا في الفترة المقابلة من 2012.

وعزت الشركة نمو الأرباح في تلك الفترة إلى "زيادة مبيعات الاسمنت نتيجه زيادة الطلب المحلي."

ولم تذكر الشركة - وهي الوحيدة التي تملك ثلاثة مصانع للاسمنت في السعودية - حجم أو قيمة المبيعات في الربع الثالث.

وتدعم السياسة التوسعية للحكومة السعودية النشاط التجاري وترفع الطلب على المواد الخام والاسمنت في ظل مشروعات عملاقة ينفذها القطاعان الحكومي والخاص.

وفي ابريل نيسان أصدر العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز آل سعود توجيهات عاجلة لمعالجة الطلب المتزايد على الاسمنت في ظل النمو العمراني ومشروعات التنمية شملت استيراد كميات إضافية وإنشاء مصانع جديدة.

تأسست أسمنت المنطقة الجنوبية عام 1978 ويبلغ رأسمالها المدفوع 1.4 مليار ريال. ومن بين كبار المساهمين في الشركة صندوق الاستثمارات العامة السعودي بحصة قدرها 37.4 بالمئة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بحصة تبلغ 14.3 بالمئة.