صافي ربح مصرف الراجحي يهبط 8% في الربع/3 والنتائج دون التوقعات

الرياض 10 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - سجل مصرف الراجحي السعودي أكبر بنك في المملكة وأكبر بنك إسلامي في الخليج من حيث القيمة السوقية انخفاضا بأكثر من ثمانية بالمئة في صافي أرباح الربع الثالث من العام لتأتي النتائج دون توقعات المحللين.

وقال البنك في بيان نشره الموقع الالكتروني للبورصة السعودية اليوم الخميس إن صافي ربح الربع الثالث بلغ 1.72 مليار ريال (458.7 مليون دولار) مقابل 1.87 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يسجل البنك أرباحا في المتوسط عند 2.075 مليون ريال في الربع الثالث.

وفي الأشهر التسعة الأولى من العام انخفض صافي الربح 1.4 بالمئة إلى 5.89 مليار ريال من 5.97 مليار قبل عام.

وعزا البنك تراجع الأرباح إلى "انخفاض دخل العمليات وارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية."

ووفقا للبيان انخفض إجمالي ربح العمليات في الربع الثالث 4.6 بالمئة إلى 3.47 مليار ريال من 3.64 مليار قبل عام لكنه سجل ارتفاعا طفيفا في تسعة أشهر بلغت نسبته 0.18 بالمئة إلى 10.51 مليار ريال من 10.49 مليار.

وزادت محفظة القروض والسلف 12.02 بالمئة إلى 185.4 مليار ريال في تسعة أشهر من 165.5 مليار في الفترة المقابلة من 2012.

وتستفيد البنوك السعودية من تعزيز الإنفاق الحكومي بالمملكة ومن وفرة السيولة وتحسن الطلب على قروض الشركات.

ومازال نمو الإقراض المصرفي في المملكة قويا إذ سجل 15 بالمئة في أغسطس آب ويتوقع محللون أن يبلغ 16 بالمئة في 2013 بأكمله.