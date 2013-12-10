ينساب السعودية توزع ريالين للسهم عن أرباح النصف/2

القاهرة 10 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) السعودية إن مجلس إدارتها أوصى بتوزيع 1.125 مليار ريال (300 مليون دولار) أرباحا نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام بواقع ريالين للسهم الواحد.

وأضافت الشركة في بيان نشره الموقع الالكتروني للسوق السعودية أنه بعد إتمام هذا التوزيع سيكون إجمالي توزيعات الشركة على المساهمين في 2013 نحو 1.687 مليار ريال بواقع ثلاث ريالات للسهم.

ولم تعلن ينساب بعد عن نتائج النصف الثاني لكنها حققت نموا قويا نسبته 98.5 بالمئة في أرباح الربع الثالث من العام.

وينساب مملوكة بنسبة 51 بالمئة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أكبر شركة بتروكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية وتأسست عام 2005 ورأسمالها المدفوع 5.6 مليار ريال.