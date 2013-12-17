سافكو السعودية تدفع 6 ريالات للسهم توزيعا نقديا للنصف/2
دبي 17 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال إشعار للبورصة اليوم الثلاثاء إن مجلس إدارة شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) أوصى بصرف توزيع نقدي ستة ريالات (1.60 دولار) للسهم عن النصف الثاني من 2013.
كان التوزيع النقدي للفترة المماثلة من 2012 ستة ريالات أيضا.
وسافكو شركة شقيقة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) إحدى أكبر شركات البتروكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
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