نمو الأرباح المجمعة للبنوك السعودية 9.1% بنهاية نوفمبر
الرياض 26 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أظهرت بيانات لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) نمو الأرباح المجمعة للبنوك السعودية 9.1 بالمئة على أساس سنوي بنهاية نوفمبر تشرين الثاني.
ووفقا للبيانات التي نشرت على الموقع الإلكتروني للمؤسسة اليوم الخميس بلغت الأرباح المجمعة للبنوك في 11 شهرا 34.10 مليار ريال (9.094 مليار دولار) مقارنة مع 31.26 مليار في الفترة ذاتها من عام 2012 بزيادة 9.1 بالمئة.
وتشمل الأرباح المجمعة نتائج 11 بنكا مدرجا في البورصة إلى جانب أرباح البنك الأهلي التجاري غير المدرج ونتائج 11 مصرفا أجنبيا في المملكة.
(الدولار = 3.75 ريال سعودي) (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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