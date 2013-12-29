مجلس إدارة المراعي السعودية يوصي بتوزيع ريال للسهم عن 2013

الرياض 29 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت شركة المراعي السعودية أكبر شركة لمنتجات الألبان في الخليج من حيث القيمة السوقية إن مجلس إدارتها أوصى بتوزيع 600 مليون ريال (160 مليون دولار) أرباحا نقدية عن عام 2013 بواقع ريال واحد لكل سهم.

وقالت الشركة في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية اليوم الأحد إن الأرباح ستستحق للمساهمين المسجلين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية والذي سيحدد في وقت لاحق.

كانت المراعي سجلت نموا نسبته 5.7 بالمئة في صافي أرباح الربع الثالث من العام الحالي بدعم من نمو العمليات الأساسية.

تعمل المراعي التي تأسست عام 1976 في صناعة منتجات الألبان والعصائر الطازجة وتسويقها في المملكة ودول الخليج ومن بين كبار مساهمي الشركة مجموعة صافولا التي تحوز حصة نسبتها 36.5 بالمئة.