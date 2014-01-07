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ملخص-صافي ربح جرير السعودية يقفز 16% في الربع/4

Tue Jan 7, 2014 6:05am GMT
 
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الرياض 7 يناير كانون الثاني (رويترز) - شركة جرير للتسويق السعودية:

- صافي ربح الربع الرابع 160 مليون ريال مقابل مليون قبل عام بزيادة 16.03 بالمئة.

- صافي ربح العام بأكمله 653.3 مليون ريال مقابل 569.8 مليون في 2012 بزيادة 14.65 بالمئة.

-مبيعات الربع الرابع 1.32 مليار ريال 1.18 مليار قبل عام بزيادة 11.7 بالمئة.

- مبيعات 2013 بأكمله 5.2 مليار ريال مقابل 4.6 مليار في 2012 بزيادة 13.1 بالمئة.

- نمو الأرباح يرجع إلى زيادة مبيعات الهواتف الذكية ومستلزمات الكمبيوتر والأجهزة اللوجية والأدوات المكتبية.

(تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603)
 