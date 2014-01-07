مقدمة 1-نمو الأرباح الفصلية لجرير السعودية 16% متجاوزة توقعات المحللين

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الرياض 7 يناير كانون الثاني (رويترز) - قفز صافي ربح شركة جرير للتسويق إحدى أبرز الشركات العاملة بقطاع التجزئة السعودي أكثر من 16 بالمئة في الربع الأخير من 2013 بدعم من نمو المبيعات لتتجاوز النتائج متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة -التي تعمل في مجال بيع الأجهزة الإلكترونية والأدوات المكتبية- إن صافي ربح الربع الرابع بلغ 160 مليون ريال (42.7 مليون دولار) مقابل 137.9 مليون قبل عام بزيادة 16.03 بالمئة.

وتوقع تسعة محللين في استطلاع أجرته رويترز أن تسجل الشركة في المتوسط 157.92 مليون ريال في الربع الأخير من 2013.

وخلال عام 2013 بأكمله زاد صافي الربح 14.65 بالمئة إلى 653.3 مليون ريال مقابل 569.8 مليون في 2012.

وعزت الشركة نمو الأرباح إلى "زيادة مبيعات الهواتف الذكية ومستلزمات الكمبيوتر والأجهزة اللوحية والأدوات المكتبية."

وقفزت مبيعات الشركة 11.7 بالمئة في الربع الرابع لتصل إلى 1.32 مليار ريال من 1.18 مليار قبل عام في حين زادت مبيعات العام بأكمله 13.1 بالمئة إلى 5.2 مليار ريال من 4.6 مليار في 2012.

كان محمد العقيل رئيس مجلس إدارة الشركة قال لرويترز خلال مقابلة في اكتوبر إن إصلاحات نظام العمل الهادفة لتوفير المزيد من الوظائف للمواطنين ولاسيما النساء تعزز النظرة المستقبلية لإيرادات الشركة مع دخول مستهلكين جدد وارتفاع إنفاق المستهلكين.

وشهد قطاع التجزئة في المملكة نموا قويا خلال السنوات القليلة الماضية مدعوما بعدة عوامل على رأسها التركيبة السكانية الشابة وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي والإنفاق الحكومي السخي على برامج الرعابة الاجتماعية الى جانب اتباع السعوديين لنمط حياة أكثر حداثة.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)