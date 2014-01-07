بنك الرياض يوصي بتوزيع 0.80 ريال للسهم عن النصف/2

الرياض 7 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال بنك الرياض ثالث أكبر بنك سعودي من حيث القيمة السوقية إن مجلس إدارته أوصى بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار) بواقع 0.80 ريال (80 هللة) للسهم عن النصف الثاني من 2013.

وقال البنك في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية اليوم الثلاثاء إنه بذلك ستصل إجمالي الأرباح الموزعة عن 2013 إلى 1.45 ريال للسهم.

وستستحق الأرباح للمساهمين المسجلين بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة العادية والتي سيحدد موعدها في وقت لاحق.