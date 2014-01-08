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نمو أرباح البنك السعودي الهولندي نحو 11% في الربع/4

Wed Jan 8, 2014 1:18pm GMT
 
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الرياض 8 يناير كانون الثاني (رويترز) - سجل البنك السعودي الهولندي ثامن أكبر بنك في السعودية نموا قاربت نسبته 11 بالمئة في صافي أرباح الربع الأخير من العام لكن النتائج جاءت دون متوسط توقعات المحللين.

وقال البنك في بيان نشره الموقع الالكتروني للبورصة السعودية اليوم الاثنين إن صافي ربح الربع الرابع بلغ 347.3 مليون ريال (92.6 مليون دولار) مقابل 313.4 مليون قبل عام بزيادة 10.8 بالمئة.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يسجل البنك في المتوسط أرباحا صافية قدرها 357 مليون ريال في الربع الرابع.

وفي عام 2013 بأكمله بلغ صافي ربح البنك 1.5 مليار ريال مقابل 1.25 مليار ريال في 2012 بزيادة 19.8 بالمئة.

وعزا البنك نمو الأرباح إلى "ارتفاع دخل العمليات."

(تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 