صافي ربح بنك سامبا السعودي يقفز 15.8% في الربع/4

الرياض 15 يناير كانون الثاني (رويترز) - سجلت مجموعة سامبا المالية ثاني أكبر بنك في السعودية نموا نسبته 15.8 بالمئة في صافي أرباح الربع الأخير من العام بدعم من ارتفاع دخل العمليات لكن النتائج جاءت أقل قليلا مع متوسط من توقعات المحللين.

وقال البنك إن صافي ربح الربع الرابع بلغ 1.006 مليار ريال (268.3 مليون دولار) مقابل 869 مليون ريال قبل عام بزيادة 15.8 بالمئة.

وعزا البنك النمو إلى "ارتفاع إجمالي دخل العمليات."

وتوقع تسعة محللين في استطلاع أجرته رويترز ان يسجل البنك في المتوسط أرباحا عند 1.08 مليار ريال في الربع الرابع.

وفي عام 2013 بأكمله بلغ صافي ربح البنك 4.5 مليار ريال مقابل 4.3 مليار في 2012 بزيادة 4.1 بالمئة.