صافي ربح البنك العربي الوطني السعودي يقفز 26% في الربع/4

الرياض 9 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال البنك العربي الوطني السعودي اليوم الخميس إن صافي ربح الربع الأخير من العام قفز أكثر من 26 بالمئة بدعم من زيادة دخل العمليات.

وقال البنك في بيان نشر على موقع البورصة السعودية على الانترنت إن صافي ربح الربع الرابع بلغ 536.6 مليون ريال (143.09 مليون دولار) مقابل 425 مليون قبل عام بزيادة 26.3 بالمئة.

وعزا البنك في بيانه نمو الأرباح إلى "الزيادة في إجمالي دخل العمليات."

وارتفع إجمالي دخل العمليات 3.4 بالمئة إلى 1.31 مليار ريال من 1.12 مليار قبل عام.

وخلال عام 2013 بأكمله بلغ صافي ربح 2.52 مليار ريال في 2013 مقابل 2.37 مليار في 2012 بزيادة 6.4 بالمئة.

والبنك العربي الوطني الذي تأسس عام 1979 مملوك بنسبة 40 بالمئة للبنك العربي الأردني ويبلغ رأسماله المدفوع 8.5 مليار ريال.

ومن بين كبار مساهمي البنك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تحوز حصة 10.8 بالمئة.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)