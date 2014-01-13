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نمو أرباح بنك الجزيرة السعودي 53% في الربع/4

Mon Jan 13, 2014 1:33pm GMT
 
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الرياض 13 يناير كانون الثاني (رويترز) - حقق بنك الجزيرة السعودي قفزة تجاوزت 53 بالمئة في صافي أرباح الربع الأخير من العام الماضي بدعم من زيادة دخل العمليات.

وقال البنك في بيان نشر بموقع البورصة السعودية على الإنترنت اليوم الإثنين إن صافي ربح الربع الرابع بلغ 150 مليون ريال (40 مليون دولار) مقابل 98 مليونا قبل عام بزيادة 53.1 بالمئة.

وخلال العام بأكمله زاد صافي الربح 30.2 بالمئة إلى 651 مليون ريال مقابل 500 مليون في 2012.

ووفقا للبيان ارتفع إجمالي دخل العمليات 15.1 بالمئة إلى 1.8 مليار ريال في 2013 من 1.59 مليار في 2012.

تأسس بنك الجزيرة عام 1975 ويبلغ رأسماله المدفوع ثلاثة مليارات ريال.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي) (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير عبد المنعم هيكل)
 