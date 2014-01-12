صافي ربح سافكو السعودية يهبط 30% في الربع/4

الرياض 12 يناير كانون الثاني (رويترز) - تراجع صافي ربح شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) أكثر من 30 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي بفعل انخفاض أسعار المنتجات لكنه تجاوز متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة التي تنتج اليوريا والأمونيا في بيان اليوم الأحد إن صافي ربح الربع الأخير بلغ 802 مليون ريال (213.9 مليون دولار) مقابل 1.15 مليار قبل عام بانخفاض 30.02 بالمئة.

وبلغ متوسط توقعات محللين في استطلاع أجرته رويترز أن تسجل الشركة أرباحا قدرها 740.17 مليون ريال في الربع الأخير.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح إلى "انخفاض أسعار مبيعات المنتجات."

وخلال عام 2013 بأكمله انخفض صافي ربح الشركة 18.24 بالمئة إلى 3.2 مليار ريال مقابل 3.9 مليار في 2012.

وسافكو مملوكة بنسبة 43 بالمئة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أكبر شركة بتروكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية.