مقدمة 1-صافي ربح البنك السعودي الفرنسي يهبط 66% في الربع/4

(لإضافة توصية بزيادة رأس المال)

الرياض 13 يناير كانون الثاني (رويترز) - سجل البنك السعودي الفرنسي خامس أكبر بنك في المملكة هبوطا تجاوزت نسبته 66 بالمئة في أرباح الربع الأخير من العام الماضي بفعل ارتفاع المصروفات التشغيلية لتأتي النتائج دون متوسط توقعات المحللين.

وقال البنك في بيان نشر بموقع البورصة السعودية على الإنترنت اليوم الإثنين إن صافي ربح الربع الرابع بلغ 274 مليون ريال (73.1 مليون دولار) مقابل 808 ملايين قبل عام بانخفاض 66.1 بالمئة.

وتوقع عشرة محللين في استطلاع أجرته رويترز أن يسجل البنك أرباحا قدرها 771.29 مليون ريال في المتوسط في الربع الرابع.

وفي عام 2013 بأكمله بلغ صافي ربح البنك 2.4 مليار ريال مقابل 3.01 مليار في 2012 بانخفاض 20.2 بالمئة.

وعزا البنك هبوط الأرباح الفصلية والسنوية إلى "الزيادة في إجمالي المصروفات التشغيلية."

ووفقا للبيان ارتفعت موجودات البنك 7.8 بالمئة إلى 170.1 مليار ريال في 2013 مقابل 157.8 مليار في 2012.

وزادت الاستثمارات 24.7 بالمئة إلى 34.3 مليار ريال من 27.5 مليار في 2012.