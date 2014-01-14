انخفاض أرباح الأسمنت السعودية 8% في الربع/4

الرياض 14 يناير كانون الثاني (رويترز) - سجلت شركة الأسمنت السعودية أكبر منتج للأسمنت في المملكة انخفاضا قاربت نسبته ثمانية بالمئة في أرباح الربع الأخير من العام الماضي بفعل تراجع المبيعات وارتفاع تكلفة الاستيراد لكن الأرباح جاءت أعلى من متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان نشره موقع البورصة السعودية على الإنترنت اليوم الثلاثاء إن صافي ربح الربع الرابع بلغ 256 مليون ريال (68.3 مليون دولار) مقابل 278 مليونا في الربع المقابل من العام السابق بانخفاض 7.9 بالمئة.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تسجل الشركة أرباحا في المتوسط 224.27 مليون ريال في الربع الرابع.

وعزت الشركة تراجع الأرباح إلى "انخفاض كمية المبيعات والتكلفة المرتفعة للاسمنت المباع من الكلنكر المستورد وأيضا بسبب حصة الشركة من خسائر فترة تأسيس شركة زميلة بعد الأخذ في الاعتبار ارتفاع الكفاءة التشغيلية."

‭‭‭‭‭وشهدت سوق الأسمنت المحلية أزمة معروض على مدى ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ العام الماضي ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ مما دفع الشركات لزيادة الإنتاج والعمل بالطاقة الإنتاجية القصوى ‬ لتلبية‭الطلب في ظل إنفاق أكبر بلد مصدر للنفط في العالم‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬820 ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭مليار‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ريال على مشروعات التنمية.

وتأثر قطاع الاسمنت بإصلاحات سوق العمل التي نفذتها الحكومة على مدى النصف الثاني من 2013 مع ترحيل عدد كبير من العمالة المخالفة التي كان يعتمد عليها القطاع بشكل كبير وهو ما أثر على المبيعات خلال الربع الأخير من العام.

وخلال عام 2013 بأكمله زاد صافي ربح شركة الأسمنت السعودية 2.7 بالمئة إلى 1.13 مليار ريال من 1.10 مليار في 2012 بفضل زيادة الكفاءة التشغيلية.

ويبلغ رأسمال الشركة 1.53 مليار ريال موزعا على 153 مليون سهم بقيمة اسمية عشرة ريالات للسهم الواحد.

وطالب الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود في أبريل نيسان 2013 بإنشاء ثلاثة إلى أربعة مصانع للأسمنت بشكل عاجل بطاقة إنتاجية 12 مليون طن سنويا خلال ثلاث سنوات بالاضافة إلى استيراد عشرة ملايين طن لتغطية النقص في السوق المحلية نتيجة النمو العمراني ومشروعات التنمية.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)