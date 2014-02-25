السعودية للكهرباء توصي بتوزيع أرباح نقدية بواقع 0.7 ريال للسهم عن 2013

الرياض 25 فبراير شباط (رويترز) - قالت الشركة السعودية للكهرباء أكبر شركة مرافق في الخليج من حيث القيمة السوقية إن مجلس إدارتها أوصى بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 547 مليون ريال (145.9 مليون دولار) عن عام 2013 بواقع 0.7 ريال للسهم.

وقالت الشركة في بيان نشره اليوم الثلاثاء الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية إن الأرباح ستحق للمساهمين المسجلين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة التي ستعقد في 15 ابريل نيسان المقبل.

وقلصت الشركة خسائرها الصافية نحو 39 بالمئة في الربع الأخير من العام. وبلغ صافي خسائر الربع الرابع 661 مليون ريال بانخفاض 39.4 بالمئة عن 1.1 مليار قبل عام.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)