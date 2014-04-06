Sun 25 Dec 2016 | 9:23 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

نمو أرباح جرير للتسويق السعودية 11.3% في الربع‭/‬1

Sun Apr 6, 2014 6:33am GMT
 
[-] نص [+]

الرياض 6 أبريل نيسان (رويترز) - زاد صافي ربح شركة جرير للتسويق إحدى أبرز الشركات العاملة بقطاع التجزئة السعودي 11.3 بالمئة في الربع الأول من 2014 بدعم من نمو المبيعات لكن النتائج جاءت دون متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة -التي تعمل في مجال بيع الأجهزة الإلكترونية والأدوات المكتبية- إن صافي ربح الربع الأول بلغ 201.3 مليون ريال (53.7 مليون دولار) مقابل 180.8 مليون قبل عام.

وجاءت النتائج دون متوسط توقعات سبعة محللين في استطلاع أجرته رويترز بأرباح قدرها 206.6 مليون ريال في الربع الأول.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)

(تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 