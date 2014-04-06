نمو أرباح البنك السعودي الهولندي 20.4% في الربع‭/‬1

الرياض 6 أبريل نيسان (رويترز) - سجل البنك السعودي الهولندي ثامن أكبر بنك في السعودية نموا تجاوزت نسبته 20 بالمئة في صافي أرباح الربع الأول من العام لتتماشى النتائج مع متوسط توقعات المحللين.

وقال البنك في بيان نشره الموقع الالكتروني للبورصة السعودية اليوم الأحد إن صافي ربح الربع الأول بلغ 417 مليون ريال (111.2 مليون دولار) مقابل 346.25 مليون قبل عام بزيادة 20.4 بالمئة.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يسجل البنك في المتوسط أرباحا صافية قدرها 413.2 مليون ريال في الربع الأول.

وعزا البنك نمو الأرباح إلى "الارتفاع في دخل العمليات."