نمو أرباح بنك الرياض السعودي 13.5% في الربع‭/‬1

الرياض ‭6‬ أبريل نيسان (رويترز) - سجل بنك الرياض ثالث أكبر بنك في السعودية من حيث القيمة السوقية نموا تجاوزت نسبته 13 بالمئة في صافي أرباح الربع الأول من العام بدعم من زيادة إجمالي دخل العمليات لتتماشى النتائج مع توقعات المحللين.

وقال البنك في بيان نشره الموقع الالكتروني للبورصة السعودية اليوم الأحد إن صافي ربح الربع الرابع بلغ 1.08 مليار ريال (288 مليون دولار) مقابل 951 مليون ريال قبل عام بزيادة 13.46 بالمئة.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يسجل البنك في المتوسط أرباحا صافية قدرها 1.03 مليار ريال في الربع الأول.