نمو أرباح المراعي السعودية 7.25% في الربع/1

الرياض 6 أبريل نيسان (رويترز) - سجلت المراعي السعودية أكبر شركة ألبان خليجية زيادة نسبتها 7.25 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من 2014 بدعم من نمو المبيعات.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأحد إن صافي ربح ثلاثة أشهر حتى 31 مارس آذار بلغ 273.6 مليون ريال (72.96 مليون دولار) مقابل 255.1 مليون قبل عام.

وعزت الشركة نمو الأرباح إلى زيادة المبيعات 12.8 بالمئة إلى 2.72 مليار ريال من 2.41 مليار قبل عام.