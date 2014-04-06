مقدمة 1-نمو أرباح بنك الرياض السعودي 13.5% في الربع‭/‬1

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الرياض ‭6‬ أبريل نيسان (رويترز) - سجل بنك الرياض ثالث أكبر بنك في السعودية من حيث القيمة السوقية نموا تجاوزت نسبته 13 بالمئة في صافي أرباح الربع الأول من العام بدعم من زيادة إجمالي دخل العمليات.

وجاءت النتائج متفقة مع توقعات المحللين.

وقال البنك في بيان نشره الموقع الالكتروني للبورصة السعودية اليوم الأحد إن صافي ربح الربع الرابع بلغ 1.08 مليار ريال (288 مليون دولار) مقابل 951 مليون ريال قبل عام بزيادة 13.46 بالمئة.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يسجل البنك في المتوسط أرباحا صافية قدرها 1.03 مليار ريال في الربع الأول.

وعزا البنك نمو الأرباح إلى "زيادة اجمالي دخل العمليات."

وبلغ إجمالي ربح العمليات في الربع الأول 1.93 مليار ريال بزيادة 12 بالمئة عن 1.72 مليار قبل عام.

ووفقا للبيان زادت محفظة القروض والسلف 13.11 بالمئة إلى 136.77 مليار ريال في حين ارتفعت ودائع العملاء 11.1 بالمئة إلى 160 مليار ريال من 144 مليارا قبل عام.

وتستفيد البنوك السعودية من وفرة السيولة وتحسن الطلب على قروض الشركات إذ تتيح أسعار النفط المرتفعة زيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية ومشروعات البنية التحتية في المملكة حيث خصصت الحكومة 855 مليار ريال للإنفاق خلال 2014 بزيادة 4.3 بالمئة عن ميزانية 2013.