مقدمة 1-نمو أرباح جرير للتسويق السعودية 11.3% في الربع‭/‬1 والنتائج دون التوقعات

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الرياض 6 أبريل نيسان (رويترز) - زاد صافي ربح شركة جرير للتسويق إحدى أبرز الشركات العاملة بقطاع التجزئة السعودي 11.3 بالمئة في الربع الأول من 2014 بدعم من نمو المبيعات لكن النتائج جاءت دون متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة -التي تعمل في مجال بيع الأجهزة الإلكترونية والأدوات المكتبية- إن صافي ربح الربع الأول بلغ 201.3 مليون ريال (53.7 مليون دولار) مقابل 180.8 مليون قبل عام.

وتوقع سبعة محللين في استطلاع أجرته رويترز أن تسجل الشركة أرباحا في المتوسط قدرها 206.6 مليون ريال في الربع الأول.

وعزت جرير نمو الأرباح إلى "ارتفاع إجمالي مبيعات جميع الاقسام عدا أجهزة الحاسب الآلي والأجهزة اللوحية والإلكترونية مما نتج عنه زيادة مجمل الربح نظراً لاختلاف المزيج البيعي."

وزاد إجمالي ربح الربع الأول 11.5 بالمئة إلى 235.1 مليون ريال من 210.8 مليون قبل عام.

وارتفعت المبيعات في الربع الأول 5.2 بالمئة إلى 1.398 مليار ريال من 1.33 مليار قبل عام.

وقالت جرير "يعود سبب تواضع نسبة نمو المبيعات إلى تراجع مبيعات أجهزة الحاسب الآلي والأجهزة اللوحية مع تحقيق نسبة ارتفاع طفيفة في مبيعات الهواتف الذكية وقد تم تعويض ذلك التراجع بتحقيق نمو في إجمالي مبيعات المواد الأخرى بنسبة فاقت 20 بالمئة."