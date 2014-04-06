مقدمة 1-نمو أرباح المراعي السعودية 7.25% في الربع/‭ ‬1 دون توقعات المحللين

(لإضافة تفاصيل وخلفية)

الرياض 6 أبريل نيسان (رويترز) - سجلت المراعي السعودية أكبر شركة ألبان خليجية زيادة نسبتها 7.25 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من 2014 بدعم من نمو المبيعات لكن النتائج جاءت دون متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأحد إن صافي ربح ثلاثة أشهر حتى 31 مارس آذار بلغ 273.6 مليون ريال (72.96 مليون دولار) مقابل 255.1 مليون قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تسجل الشركة أرباحا في المتوسط قيمتها 284.9 مليون ريال في الربع الأول.

وعزت الشركة نمو الأرباح إلى زيادة المبيعات 12.8 بالمئة إلى 2.72 مليار ريال من 2.41 مليار قبل عام.

وقالت إن أرباح الربع الأول شملت أرباحا استثنائية بقيمة 20.9 مليون ريال نتجت عن إعادة قياس الحصص المملوكة في الشركة الدولية لأغذية الأطفال المحدودة بعد الاستحواذ على كامل حصص ملكيتها.

وفي مارس اذار اشترت المراعي أرضا زراعية بولاية أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 47.5 مليون دولار وذلك بهدف زراعة البرسيم واستيراده لسد حاجة مشاريعها في السعودية

تعمل المراعي التي تأسست عام 1976 في صناعة منتجات الألبان والعصائر الطازجة وتسويقها في المملكة ودول الخليج ومن بين كبار مساهمي الشركة مجموعة صافولا التي تحوز حصة نسبتها 36.5 بالمئة.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)