صافي ربح سافكو السعودية يتراجع 9.5% في الربع/1 والنتائج ضمن التوقعات

الرياض 13 أبريل نيسان (رويترز) - تراجع صافي ربح شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) أكثر من تسعة بالمئة في الربع الأول من العام بفعل انخفاض أسعار المنتجات لكن النتائج جاءت متماشية مع متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة التي تنتج اليوريا والأمونيا في بيان اليوم الأحد إن صافي ربح الربع الأول بلغ 843 مليون ريال (224.8 مليون دولار) مقابل 932 مليونا قبل عام بانخفاض 9.55 بالمئة.

وفي استطلاع أجرته رويترز توقع محللون أن تسجل الشركة أرباحا في المتوسط قدرها 843.16 مليون ريال في الربع الأول.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح إلى "ارتفاع تكاليف المبيعات بسبب زيادة حجم المبيعات والذي صاحبه انخفاض في أسعار مبيعات المنتجات."

ولم يذكر البيان قيمة أو حجم المبيعات.

وسافكو مملوكة بنسبة 43 بالمئة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أكبر شركة بتروكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية.