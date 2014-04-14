صافي ربح معادن السعودية ينخفض نحو 48% في الربع/1

الرياض 14 أبريل نيسان (رويترز) - سجلت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) انخفاضا نسبته 47.7 بالمئة في صافي أرباح الربع الأول من العام بفعل هبوط أسعار الألمونيوم والأمونيا والذهب.

وقالت الشركة في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية اليوم الاثنين إن صافي ربح الربع الأول بلغ 125.2 مليون ريال (33.4 مليون دولار) مقابل 239.2 مليون قبل عام.

وجاءت النتائج أقل من توقعات بخيت الاستثمارية بتحقيق الشركة أرباحا عند 213.10 مليون ريال في الربع الأول.

وعزت الشركة هبوط الأرباح إلى "انخفاض أسعار كل من الذهب والألومنيوم ومنتج سماد فوسفات ثنائي الأمونيوم والأمونيا بالرغم من ارتفاع الكميات المباعة."

وتعمل معادن أساسا في استخراج الذهب وبدأت في السنوات الأخيرة في توسعة أنشطتها من خلال تطوير مشروع للفوسفات والأمونيا.

وتأسست معادن عام 1997 ويبلغ رأسمالها المدفوع 9.25 مليار ريال ومن بين كبار مساهميها صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي يمتلك حصة 50 بالمئة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بحصة 8.3 بالمئة والمؤسسة العامة للتقاعد بحصة قدرها خمسة بالمئة.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)