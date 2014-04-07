نمو المبيعات يرفع أرباح اكسترا السعودية 11.6% في الربع‭/‬1

الرياض 7 أبريل نيسان (رويترز) - سجلت الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) السعودية نموا 11.6 بالمئة في صافي أرباح الربع الأول من 2014 بدعم من نمو المبيعات وزيادة عدد المعارض.

وقالت الشركة في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية اليوم الاثنين إن صافي ربح الربع الأول بلغ 29.25 مليون ريال (7.8 مليون دولار) مقابل 26.2 مليون قبل عام.

وتعمل اكسترا التي بدأت نشاطها في السوق السعودية عام 2003 في قطاع التجزئة وتبيع الأجهزة الالكترونية والسلع الاستهلاكية مثل أجهزة التلفزيون والكمبيوتر والهواتف المحمولة وأجهزة الاتصالات والأجهزة المنزلية لكبرى العلامات التجارية.

وعزت الشركة نمو الأرباح إلى "زيادة مبيعات جميع الأقسام وزيادة عدد المعارض من 32 معرضا في مارس 2013 إلى 37 معرضا في مارس 2014."

ووفقا للبيان بلغت مبيعات الشركة في الربع الأول 807 ملايين ريال في مقابل 723 مليونا قبل عام بزيادة 11.6 بالمئة.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)