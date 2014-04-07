مقدمة 1-صافي ربح البنك السعودي الفرنسي يقفز 25% في الربع/1 متجاوزا التوقعات

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الرياض 7 أبريل نيسان (رويترز) - سجل البنك السعودي الفرنسي خامس أكبر بنك في المملكة قفزة تجاوزت 25 بالمئة في أرباح الربع الأول من العام بفضل ارتفاع إجمالي دخل العمليات لتأتي النتائج أعلى من متوسط توقعات المحللين.

وقال البنك في بيان نشر بموقع البورصة السعودية على الإنترنت اليوم الإثنين إن صافي ربح الربع الأول بلغ 856 مليون ريال (228.3 مليون دولار) مقابل 684 مليونا قبل عام بزيادة 25.15 بالمئة.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يسجل البنك أرباحا قدرها 755.83 مليون ريال في المتوسط في الربع الأول.

وعزا البنك نمو الأرباح إلى "الزيادة في إجمالي دخل العمليات."

ووفقا للبيان بلغ إجمالي دخل العملات 1.40 مليار ريال في الربع الأول مقارنة مع 1.20 مليار قبل عام بزيادة 16.3 بالمئة.

وارتفعت محفظة التمويل لدى البنك 8.5 بالمئة في الربع الأول إلى 114.8 مليار ريال من 105.8 مليار قبل عام. وزادت ودائع العملاء 15.6 بالمئة إلى 137.91 مليار ريال من 119.3 مليار قبل عام.

وتستفيد البنوك السعودية من وفرة السيولة وتحسن الطلب على قروض الشركات إذ تتيح أسعار النفط المرتفعة زيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية ومشروعات البنية التحتية في المملكة حيث خصصت الحكومة 855 مليار ريال للإنفاق خلال 2014 بزيادة 4.3 بالمئة عن ميزانية 2013.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)