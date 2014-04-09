صافي ربح ساب السعودي يقفز 14% في الربع‭/‬1 متجاوزا التوقعات

الرياض 9 أبريل نيسان (رويترز) - سجل البنك السعودي البريطاني (ساب) رابع أكبر بنك في السعودية من حيث القيمة السوقية نموا نسبته 14 بالمئة في صافي أرباح الربع الأول من العام بدعم من زيادة إجمالي دخل العمليات لتتجاوز النتائج متوسط توقعات المحللين.

وقال البنك إن صافي ربح الربع الأول بلغ 1.08 مليار ريال (288.14 مليون دولار) مقابل 947.86 مليون ريال قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يحقق البنك أرباحا في المتوسط قيمتها 1.02 مليار ريال في الربع الأول.

وعزا البنك النمو إلى "الزيادة في إجمالي دخل العمليات."

ووفقا للبيان بلغ إجمالي ربح العمليات 1.62 مليار ريال في الربع الأول بزيادة 12.8 بالمئة عن 1.44 مليار قبل عام.

ونمت محفظة القروض 8.6 بالمئة إلى نحو 110 مليارات ريال من 101.2 مليار قبل عام في حين زادت ودائع العملاء 12.2 بالمئة إلى حوالي 137 مليار ريال من 122.1 مليار في الربع المقابل من 2013.