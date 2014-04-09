نمو أرباح البنك العربي الوطني السعودي 5% في الربع‭/‬1

الرياض 9 أبريل نيسان (رويترز) - قال البنك العربي الوطني السعودي اليوم الأربعاء إن صافي ربح الربع الأول من العام قفز أكثر من خمسة بالمئة بدعم من زيادة دخل العمليات.

وقال البنك في بيان نشر بموقع البورصة السعودية على الانترنت إن صافي ربح الربع الأول بلغ 712.9 مليون ريال (190.11 مليون دولار) مقابل 678.7 مليون قبل عام بزيادة 5.04 بالمئة.

وعزا البنك في بيانه نمو الأرباح إلى "الزيادة في إجمالي دخل العمليات."

وارتفع إجمالي دخل العمليات 3.2 بالمئة إلى 1.31 مليار ريال من 1.27 مليار قبل عام.

والبنك العربي الوطني تأسس عام 1979 ومملوك بنسبة 40 بالمئة للبنك العربي الأردني ويبلغ رأسماله المدفوع 8.5 مليار ريال.

ومن بين كبار مساهمي البنك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تحوز حصة 10.8 بالمئة.