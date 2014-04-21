صافي ربح الحكير السعودية يقفز 40.4% في الربع/4

الرياض 21 أبريل نيسان (رويترز) - قفز صافي ربح فواز عبد العزيز الحكير السعودية 40.4 بالمئة في الربع الأخير من السنة المالية التي تنتهي في 31 مارس آذار بدعم من زيادة المبيعات وافتتاح محلات وإضافة علامات تجارية جديدة.

وقالت الشركة في بيان نشر اليوم الاثنين بموقع البورصة السعودية إن صافي ربح الربع الرابع بلغ 190.8 مليون ريال (50.9 مليون دولار) مقابل 135.9 مليون قبل عام.

وتعمل الحكير في تجارة التجزئة والجملة لمجموعة واسعة من العلامات التجارية العالمية للملابس الجاهزة والأقمشة والأحذية والعطور والنظارات والأثاث المنزلي.

وتملك الشركة بصورة حصرية أكثر من 70 علامة تجارية في السعودية مختصة بقطاع تجزئة الملابس المستهدفة للطبقة الوسطى تضم زارا وجاب وماركس اند سبنسر وتسعى لاستقطاب علامات جديدة تستهدف هذه الفئة والتوسع في العلامات التجارية الفاخرة.

وعزت الشركة نمو الأرباح إلى "زيادة المبيعات لنفس المتجر وافتتاح محلات جديدة وإضافة ماركات جديدة."

ووفقا للبيان زادت المبيعات في الربع الرابع عشرة بالمئة إلى 1.36 مليار ريال من 1.24 مليار قبل عام.

وفي العام بأكمله زاد صافي الربح 24.5 بالمئة إلى 771.35 مليون ريال مقابل 619.7 مليون في العام السابق.

وقفزت المبيعات 18 بالمئة في العام بأكمله إلى 5.5 مليار ريال من 5.6 مليار في السنة المالية المنتهية في 31 مارس آذار 2013.

وفي بيان منفصل قالت الشركة إن مجلس إدارتها أوصى بتوزيع أسهم مجانية بواقع سهم لكل سهم قائم لزيادة رأس المال 100 بالمئة إلى 2.1 مليار ريال من 1.05 مليار بهدف مواكبة النمو.

تأسست فواز الحكير عام 1990 وتعمل في السعودية ومصر والأردن وقازاخستان والمغرب والجزائر.