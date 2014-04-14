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انخفاض صافي ربح ينساب السعودية 16.7% في الربع‭/‬1

Mon Apr 14, 2014 6:16am GMT
 
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الرياض 14 أبريل نيسان (رويترز) - سجلت شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) السعودية انخفاضا نسبته 16.7 بالمئة في أرباح الربع الأول من العام بفعل انخفاض الإنتاج والمبيعات نتيجة انخفاض أسعار المنتجات لتأتي النتائج دون متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان نشره موقع البورصة السعودية على الإنترنت اليوم الاثنين إن صافي ربح الربع الأول بلغ 555.7 مليون ريال (148.2مليون دولار) مقابل 667.1 مليون قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع اجرته رويترز أن تسجل الشركة في المتوسط أرباحا قدرها 786.4 مليون ريال في الربع الأول.

وعزا البيان تراجع الأرباح إلى "انخفاض أسعار بعض المنتجات وارتفاع كلفة المبيعات نتيجة زيادة الكميات المباعة وتكلفة الصيانة الدورية اضافة الى ارتفاع مخصص الزكاة."

وينساب مملوكة بنسبة 51 بالمئة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أكبر شركة بتروكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية وتأسست عام 2005 ويبلغ رأسمالها المدفوع 5.6 مليار ريال سعودي.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)

(تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 